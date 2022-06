Kojima conferma la partnership con Xbox Game Studios per un gioco basato sul cloud

Questa sera è andato in onda l'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 e abbiamo avuto modo di vedere un video dedicato a Kojima, che ha confermato una partnership con Microsoft e Xbox per un nuovo gioco.

Si tratta del nuovo gioco di Kojima, sviluppato attorno al cloud per un "concept mai visto prima". Nuove informazioni arriveranno in futuro. Kojima afferma: "C'è un gioco che ho sempre voluto creare. È un gioco completamente nuovo, uno che nessuno ha mai giocato o visto. Ho atteso molto per l'arrivo di quel giorno, quando avrei avuto modo di creato. Con la tecnologia cloud di Microsoft e il cambiamento dell'industria, è ora possibile mettermi alla prova per creare questo concept mai visto prima. Potrebbe volerci del tempo, ma non vedo l'ora di collaborare con l'Xbox Game Studios."

Abbiamo anche visto il trailer di Redfall, il gioco di Arkane, con tanto gameplay. Inoltre, abbiamo visto anche il video gameplay di Forza Motorsport, con ray tracing in gara.