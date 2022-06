Cocoon annunciato da Annapurna con un trailer e periodo di uscita all'Xbox Showcase 2022

Durante il corso dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022, Annapurna Interactive ha presentato Cocoon, un puzzle adventure realizzata da Geometric Interactive. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che svela inoltre che il gioco arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One, PC e il catalogo di Xbox Game Pass (cloud incluso) nel corso del 2023. Inoltre, il titolo di Annapurna è in arrivo anche su Nintendo Switch.

Cocoon è un'avventura realizzata da Jeppe Carlesen, lead gameplay designer di Limbo e Inside. Nel gioco dovremo superare vari puzzle per avanzare, sfruttando dei globi con proprietà differenti, come ad esempio quella di legarsi a varie superfici o di permette al protagonista di planare.

"Cocoon è un esponente unico nel suo genere delle avventure rompicapo, in cui ogni mondo esiste all'interno di una sfera che puoi portare sulla schiena. Avvolgi la testa attorno alla meccanica di base del salto tra i mondi e combinali, manipolali e riorganizzali per risolvere intricati enigmi", recita la descrizione ufficiale.

"Interagisci con ambienti alieni e dispositivi biomeccanici lasciati da un'antica civiltà. Viaggia attraverso biomi unici e diversificati, dalle strutture industriali alle enormi caverne organiche, e scopri come sono collegati tra loro."

"Ogni globo ha un'abilità che può essere sbloccata, trasformandolo così in uno strumento unico da utilizzare in altri mondi. Usa queste abilità per scoprire percorsi e oggetti nascosti, spara proiettili per attivare interruttori e altro ancora."