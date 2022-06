Redfall: trailer gameplay dall'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno 2022

Questa sera è andato in onda l'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 e abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Redfall, esclusiva per PC e Xbox.

Il trailer di Redfall ci perenta un personaggio che esplora un edificio, imbrattato di sangue. L'atmosfera è tesa e nell'ombra sentiamo una voce di un vampiro. Il nostro personaggio parla durante lo scontro, commentando quanto avviene. L'azione è frenetica e i vampiri esplodono in particelle infuocate quando sconfitti. Alla fine dello scontro appare un secondo giocatore. Il trailer presenta anche i personaggi e le loro capacità principali, da abilità tecnologiche e strani poteri. Vi sarà anche una modalità single player.

La descrizione recita: "Redfall è uno sparatutto in soggettiva cooperativo a mondo aperto sviluppato da Arkane Austin, i creatori pluripremiati di Prey e Dishonored. In linea con l'attenzione ai particolari e con la creatività di Arkane, Redfall introduce la tipica dinamica di gioco della nota casa di sviluppo in uno sparatutto in soggettiva cooperativo d'azione."

Redfall arriverà nel 2023 su PC (Steam), Cloud e Xbox Series X|S. Sarà anche su Game Pass.