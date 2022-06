Windows 11: la Build 25136 propone Esplora Risorse con schede, ma non tutti la possono provare

Un post sul blog di Windows Insider spiega che la build 25136 di Windows 11 sta testando una versione Esplora file con schede, in modo da poter saltare avanti e indietro tra le cartelle senza aprire una nuova finestra.

Viene però precisato che, anche se siete un Windows Insider e il vostro PC è impostato per ricevere le build del Dev Channel (per coloro che sono disposti a ricevere gli aggiornamenti in anticipo, anche se è possibile che siano instabili), potreste non vedere subito questa versione di Windows 11. Come ha sottolineato il senior program manager Brandon LeBlanc in un tweet, le funzionalità sono per ora condivise con un numero limitato di utenti. A quanto pare, aspetteranno un po' di feedback prima di abilitarle per altri tester.

Windows 11

Questa build di Windows 11 include anche un pannello di navigazione sperimentale, sulla sinistra, che elenca per primo il pulsante Home, seguito dalle cartelle sincronizzate con il cloud di OneDrive, poi dalle cartelle appuntate per l'Accesso rapido, con Questo PC e le unità di rete sotto di esso.

Nella build, Microsoft afferma che "le cartelle note di Windows disponibili per impostazione predefinita nel riquadro di navigazione non sono più visualizzate sotto Questo PC per mantenere la visualizzazione focalizzata sulle unità del PC".

Vi segnaliamo infine che Windows 11 cresce costantemente come sistema operativo usato dagli utenti di Steam.