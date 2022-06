È stata una settimana interessante, quella che sta per concludersi: abbiamo assistito ai primi, grandi eventi estivi di giugno, sebbene non tutti ne siano rimasti entusiasti, e ci sono stati alcuni annunci molto importanti, anticipati da clamorosi leak che si sono rivelati fondati. Naturalmente stiamo parlando di The Last of Us Parte 1, ma non solo. Fra le notizie più importanti della settimana spiccano senz'altro lo show di apertura del Summer Game Fest 2022, con i suoi giochi ma anche, un po' a sorpresa, la presentazione di The Lord of the Rings: Return to Moria, il nuovo tie-in tratto dall'opera di Tolkien. Ci sono state poi le immancabili curiosità, in questo caso su Elden Ring, l'unificazione delle versioni PC di Minecraft e le vendite di PS5 e Xbox Series X che Amazon pare voglia gestire tramite un sistema a inviti, nonché gli ultimi rumor sul misterioso Overdose di Hideo Kojima.

The Last of Us Parte 1 annunciato ufficialmente The Last of Us Parte 1, l'artwork ufficiale Rivelato da un leak e comparso poi per errore sui siti Sony in anticipo sui tempi, The Last of Us Parte 1 è stato annunciato con trailer e data di uscita: il gioco sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre, ma è in lavorazione anche una versione PC. Si tratta del remake di cui si parlava da tempo, che vanterà personaggi e scenari ridisegnati nonché un gameplay adeguato alle meccaniche della Parte 2. La storia rimarrà dunque quella che già conosciamo, solo verrà raccontata con l'ausilio di tecnologie più sofisticate, in grado di sfruttare le capacità di PlayStation 5 e magari (ma sulla questione ci sono ancora dei dubbi) aggiungere alcuni contenuti inediti per arricchire ulteriormente l'esperienza e fornire a tutti gli utenti dei motivi validi per rigiocare l'avventura di Joel ed Ellie. Proprio le polemiche relative alla scelta di proporre una terza edizione di The Last of Us si sono sciolte come neve al sole di fronte alla notizia che la Firefly Edition è andata esaurita in poche ore, non appena sono stati aperti i preorder. Insomma, i fan della serie hanno accolto con entusiasmo l'annuncio del remake e sarà interessante capire quali saranno effettivamente le caratteristiche del progetto e le differenze con l'opera originale del 2013.

The Lord of the Rings: Return to Moria è la sorpresa di giugno The Lord of the Rings: Return to Moria, uno scorcio dello scenario Grande sorpresa della settimana, almeno nel momento in cui scriviamo, l'annuncio di The Lord of the Rings: Return to Moria conferma la grande popolarità di un brand che non accenna a perdere colpi, complice anche l'ormai imminente serie televisiva Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, in arrivo su Amazon Prime Video il 2 settembre. Il gioco, sviluppato da North Beach Games e Free Frange Games, si presenta nella forma di un curioso survival con elementi di crafting, ambientato in una Moria sempre diversa grazie a un sistema procedurale che si occuperà di generare di volta in volta la connotazione dello scenario, così da fornirci un'esperienza sempre diversa mentre guidiamo la nostra squadra di nani per riconquistare il regno.

Amazon e il sistema a inviti per l'acquisto di PS5 e Xbox Series X PS5 Conosciamo ormai molto bene le conseguenze della crisi dei semiconduttori sulla disponibilità di PS5 e Xbox Series X, nonché il fenomeno dei bagarini che acquistano le console in questione e le rivendono sui siti d'aste per realizzare guadagni anche importanti. Ebbene, Amazon ha iniziato a sperimentare un sistema a inviti per contrastare tali situazioni. Già attivo negli USA, il meccanismo implica da parte degli utenti una sorta di candidatura all'acquisto, laddove il prodotto non sia di facile reperibilità: a quel punto i responsabili di Amazon si occuperanno di controllare la richiesta, scremare eventuali bot e istanze multiple, quindi inviare al potenziale acquirente una mail per poter comprare PS5 o Xbox Series X entro un tempo limite. Lo vedremo anche in Italia?

Summer Game Fest 2022, delusione o no? Geoff Keighley Lo show di apertura del Summer Game Fest 2022 non ha convinto tutti, e fra i motivi dello scarso entusiasmo nei confronti dell'evento c'è sicuramente il fatto che il reveal di The Last of Us Parte 1 sia avvenuto ore dopo il leak che lo aveva anticipato, eliminando così l'effetto sorpresa e un bell'acuto finale per il format condotto da Geoff Keighley. Ad ogni modo, la lista degli annunci e dei trailer del Summer Game Fest 2022 vanta senza dubbio numeri importanti e nomi altisonanti, come quelli di Street Fighter 6, The Callisto Protocol, Marvel's Midnight Suns, Cuphead: The Delicious Last Course, Warhammer 40.000: Darktide, il rebooot di Layers of Fear e Gotham Knights: difficile dire che non si sia visto nulla di interessante, anzi.

Elden Ring e la straordinaria potenza del suo boss più debole Elden Ring, il Soldato di Godrick che le prende La parentesi dedicata alle immancabili curiosità è legata questa settimana a Elden Ring, nella fattispecie alla notizia secondo cui il boss più debole del gioco è in grado di battere tutti gli altri. Come, esattamente? Tutto parte da una mod che consente di evocare il boss del tutorial, il Soldato di Godrick, così che ci accompagni all'interno dell'avventura. Ebbene, il personaggio in questione si rivela davvero forte, tanto da essere in grado di sconfiggere da solo tutti i nemici presenti all'interno della campagna di Elden Ring, senza quasi mai un aiuto: solo con Rennala incontra qualche difficoltà, non capendo quali obiettivi colpire. Un gran bel risultato, per un soldato creato apposta per incassare!

God of War: Ragnarok rinviato? No, ecco il mese di uscita God of War: Ragnarok, Atreus e Kratos Non essendoci stati ancora annunci ufficiali da parte di Sony, hanno ricominciato a circolare i rumor sul lancio di God of War: Ragnarok, rinviato al 2023 secondo alcune voci, mentre almeno altre due fonti hanno parlato sì di uno spostamento del periodo di uscita, ma solo di pochi mesi: secondo Jason Schreier, il nuovo capitolo della serie arriverà a novembre. Si tratta di una finestra assolutamente plausibile, specie dopo l'annuncio di The Last of Us Parte 1, che farà il proprio debutto a settembre, ma siamo ancora in attesa di una conferma definitiva da parte della casa giapponese, probabilmente nella forma di un nuovo State of Play dedicato esclusivamente alla prossima avventura di Kratos e Atreus nelle terre del nord.

Minecraft Java e Bedrock si fondono Minecraft e la sua grafica voxel Se avete giocato il blockbuster di Mojang unicamente su console la cosa probabilmente non vi tocca, ma è arrivato l'annuncio che Minecraft Java e Minecraft Bedrock si fonderanno in una sola versione. Per chi non lo sapesse, il titolo creato da Markus Persson nel 2009 è stato finora disponibile su PC in due differenti edizioni che, appunto, verranno accorpate. Non si tratta di un dettaglio da poco, considerando che nel 2021 Minecraft ha fatto registrare 141 milioni di utenti mensili attivi e molti sono appunto relativi alla piattaforma PC, dove il gioco è partito in Java e ha poi visto il lancio in formato Bedrock in concomitanza con l'uscita sulle varie console. I possessori di una delle due edizioni riceveranno gratis la versione unificata.

Xbox & Bethesda Games Showcase Extended Phil Spencer Fra poche ore verrà trasmesso l'atteso Xbox & Bethesda Games Showcase, ma l'evento a quanto pare non sarà l'unico per Microsoft questo mese: ce ne sarà un secondo il 14 giugno, sempre alle 19.00, dove immaginiamo troveranno posto tutti i giochi e gli annunci che per qualche motivo non ce l'hanno fatta a rientrare nei 95 minuti dello show principale. A quanto pare l'idea è quella di fornire agli utenti degli approfondimenti relativi ai progetti che vedremo stasera e nuovi trailer, il che donerebbe all'evento una connotazione particolarmente importante, andando appunto a "estendere" la presentazione donando maggiore spazio alle singole produzioni, specie quelle mostrate più rapidamente.

Overdose è il nuovo gioco di Hideo Kojima? Hideo Kojima A quanto pare Overdose potrebbe essere il titolo dell'horror di Hideo Kojima e molti si aspettavano che il gioco venisse annunciato durante l'evento di apertura del Summer Game Fest 2022. Tuttavia non è accaduto, e così gli occhi sono puntati sull'Xbox & Bethesda Games Showcase, visto che potrebbe arrivare la grande sorpresa: un progetto sì esclusivo, ma non per PlayStation. Si parla da tempo del fatto che Kojima stesse lavorando a un horror game e non sono mancati i collegamenti con Silent Hill o addirittura con Abandoned, il prodotto fantasma di Blue Box. Allo stesso modo, però, circolavano voci su di un titolo che il celebre director giapponese avrebbe realizzato in collaborazione con Microsoft: fra poco scopriremo la verità.