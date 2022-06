Amazon lancia il sistema di acquisti su invito per PS5, Xbox Series X e altri prodotti

Amazon ha presentato un nuovo sistema di acquisto su invito per i prodotti dalla richiesta elevata e scarsa disponibilità. Il programma è stato lanciato oggi negli USA e verrà utilizzato inizialmente per la vendita di PS5 e Xbox Series X, che come sappiamo sono molto difficili da reperire nei negozi a causa della crisi dei semiconduttori, ma il marketplace di Jeff Bezos punta di portare questa funzionalità anche in altri paesi e di includere un numero maggiore di prodotti in futuro.

La notizia è stata riportata sulle pagine di techcrunch, che ha condiviso alcune immagini del programma di acquisti su invito fornite da Amazon stessa. Come possiamo vedere una volta entrati nella pagina del prodotto sarà necessario richiedere un invito. Quando questo sarà disponibile e arriverà il nostro turno, il sistema ci invierà una email, avvisandoci che possiamo procedere all'acquisto, entro un tempo limite (nell'esempio si parla di 72 ore). A questo punto basta utilizzare il link fornito, aggiungere l'oggetto dei nostri desideri al carrello e proseguire con il checkout.

Amazon, ecco il sistema di acquisto su invito

Amazon afferma che l'obiettivo degli acquisti su invito è quello di assicurare che gli acquirenti siano in grado di acquistare i prodotti più difficili da reperire data la loro scarsa reperibilità, al tempo stesso combattendo il fenomeno degli scalper.

"Lavoriamo sodo ogni giorno per fornire ai clienti prezzi bassi, vasta scelta e consegne rapide", ha affermato Llew Mason di Amazon, in una dichiarazione rilasciata a TechCrunch. "Ciò include lo sviluppo di un'esperienza di acquisto in cui i clienti possono acquistare gli articoli a cui sono interessati senza doversi preoccupare che i malintenzionati li acquistino e li rivelino a un prezzo molto più alto".

Il sistema di acquisti su invito non ha costi aggiuntivi e sarà disponibile per tutti gli utenti, anche coloro che non sono abbonati ad Amazon Prime. Amazon nel momento in cui viene richiesto un invito valuta se l'utente che lo richiede è reale o un bot basandosi su una serie di fattori, come la cronologia degli acquisti e quando è stato creato l'account.