Elden Ring: il boss più debole del gioco è in grado di battere tutti gli altri, video lo dimostra

Elden Ring include un boss nel proprio tutorial, il Soldato di Godrick. Si tratta di un nemico sorprendentemente debole per il giocatore, ma non andrebbe affatto sottovalutato. Lo streamer Skumnut, usando una mod, ha fatto in modo di mettere tale boss contro tutti gli altri e ha dimostrato che è in grado di vincere (quasi) da solo.

Skumnut ha reso il boss evocabile come spirito il boss usando una mod. Come potete vedere dal video all'inizio della notizia, il guerriero è veramente potente. È in grado di eliminare moltissimi boss con facilità. In alcuni casi, il giocatore ha usato qualche cura o qualche potenziamento per dare una mano al Soldato di Godrick, ma nel complesso l'evocazione è in grado di prendersi cura del boss di turno mentre il giocatore sta a guardare.

La partita è stata fatta in NG+6 e Skumnut afferma a inizio video che forse avrebbe dovuto passare direttamente a NG+7, per aumentare la difficoltà. Nel caso di Rennala, il giocatore ha dovuto dare una mano all'evocazione poiché l'intelligenza artificiale non è in grado di capire quali nemici colpire e le creature appaiono all'infinito distraendo l'IA.

Ovviamente le statistiche del Soldato sono pensate per essere quelle di un nemico, non quelle di un'evocazione: non si tratta di una funzione ufficiale di Elden Ring, quindi non si può giudicare quanto "equilibrato" sia il gioco, ma è una curiosità molto interessante.

