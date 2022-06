Elden Ring: video mostra 163 boss sconfitti con un solo colpo, ecco l'impresa

Una delle caratteristiche più tipiche dei soulslike è che spingono i giocatori ha creare sfide aggiuntive non intese dal design di FromSoftware. Ci sono moltissimi esempi, ma uno dei più interessanti è cercare di eliminare i boss in un solo colpo. InfernoPlus, canale YouTube, si dedica da tempo a queste sfide e, ora, è il turno di Elden Ring. Potete vedere il video completo della sua impresa qui sopra. Ovviamente nel video e in questa notizia vi sono spoiler, quindi leggete e guardate a vostro rischio.

InfernoPlus ha sconfitto 163 boss di Elden Ring su 165 con un solo colpo. Si tratta quindi di un'impresa parziale, ma comunque incredibile. Non è infatti stato in grado di battere il Gigante di Fuoco e Rykard. Nel primo caso, la colpa è di Elden Ring stesso che interrompe qualsiasi attacco una volta che si ha tolto una certa quantità di vita al nemico, per avviare un filmato e trasformare il boss nella sua seconda versione. Se non ci fosse l'interruzione, un solo attacco basterebbe.

Nel caso di Rykard, invece, la prima fase può essere eliminata senza problemi, mentre la seconda ha una quantità di punti vita talmente elevata da rendere quasi impossibile farcela. Diciamo quasi perché, secondo InfernoPlus, con molta fortuna potrebbe essere possibile eliminarlo con un solo utilizzo di Cometa di Azur, ma lui non è riuscito a farlo. Rykard è una bossfight particolare di Elden Ring, in quanto (in modo simile a quelle di Demon's Souls e Dark Souls III) è pensata per essere affrontata con un'arma speciale che attacca con onde di energia/vento che infliggono molti più danno di una normale arma.

Elden Ring x One Punch Man

Facciamo però un passo indietro e vediamo di capire come ha fatto InfernoPlus, in linea di massima, a sconfiggere i boss di Elden Ring. Prima di tutto, ha barato. Usando dei bug, dei glitch e facendosi passare oggetti da altri giocatori, si è riempito di armi e strumenti. Inoltre, ha ottenuto una quantità di rune praticamente infinita, così da poter livellare al massimo. La sfida non è completare il gioco in modo normale, ma cercare di portarlo al limite, quindi questi metodi sono perfettamente nello spirito della sfida.

Parlando di glitch e bug, un esempio è un boss della regione innevata, che non può essere sconfitto con un normale colpo corpo a corpo dal singolo giocatore. Evocando un alleato, però, la vita del boss quasi raddoppia, quindi si potrebbe pensare che la soluzione non sia valida. In realtà, InfernoPlus ha scoperto che la vita raddoppia quando la bossfight ha inizio. Se è possibile entrare nell'area di combattimento in modo "alternativo" (ad esempio usando dei glitch ed entrando dall'alto, se l'area non ha un tetto), la bossfight non inizia e la vita rimane quella normale. In due giocatori, sincronizzando il colpo, si può quindi eliminare il boss in un solo attacco.

C'è poi la situazione di Malenia, che è il primo boss della storia di Elden Ring che bara. Malenia, quando inizia la seconda fase, parte in aria e fa un attacco verso il basso. Anche colpendola in aria e facendogli un danno più grande della sua vita massima, la guerriera non muore e rimane con un punto vita. Fino a quando non ha completato il proprio attacco, non può essere uccisa. Per risolvere questo problema, InfernoPlus ha indossa un paio di pezzi di un set che fa danno quando si tocca un nemico, quindi ha fatto una rotolata contro Malenia nel momento nel quale ha completato l'attacco dall'alto, per eliminarla.

Il video di InfernoPlus è interessante non solo per la sfida in sé e per sé, ma anche perché trova e spiega vari bug, glitch e combinazioni di effetti che un giocatore comune di Elden Ring non conosce.

Se siete in cerca di sfide, ecco anche Elden Ring Survival Mod che aggiunge fame, sete, malattie e non solo.