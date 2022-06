Nintendo Studios: spunta una nuova divisione che pare dedicata ai film, dopo Super Mario

Sembra che Nintendo abbia intenzione di prendere alquanto sul serio il proprio impegno in ambito cinematografico a partire dal nuovo film animato di Super Mario, come dimostra la recente registrazione di una nuova divisione interna chiamata Nintendo Studios, che sembra essere incentrata proprio sulla produzione di contenuti cinematografici e televisivi.

Non c'è ancora alcuna ufficialità sulla questione, ma la registrazione del nome dello studio è stata trovata sul sito dell'ufficio copyright degli Stati Uniti e ovviamente riportata su Twitter. Tra i marchi registrati si trovano documenti relativi ai diritti del prossimo film animato di Super Mario, i quali risultano legati a Nintendo, Illumination Entertainment e Universal Pictures, ma non solo.



Tra i detentori dei diritti sul marchio cinematografico compare anche una nuova entità chiamata Nintendo Studios LLC e M Brothers Production LLC. Non abbiamo avuto alcuna notizia sulle compagnie in questione, ma sembra trattarsi di divisioni interne a Nintendo, con la prima che sembra essere proprio dedicata alla produzione di film e contenuti cinematografici e televisivi basati sulle proprietà intellettuali di Nintendo.

M Brothers Production, visto il nome, sembra essere invece stata creata ad hoc per la gestione di diritti e materiali legati al film di Super Mario, visto il chiaro collegamento. Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni, perché la costituzione di Nintendo Studios potrebbe presagire un notevole impegno sul fronte dei contenuti transmedia da parte della compagnia, come d'altra parte era emerso anche da una conferenza finanziaria a novembre scorso.