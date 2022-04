Super Mario Bros.: il film è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita ufficiale

Nintendo e Illumination hanno annunciato che il film animato di Super Mario Bros. è stato rinviato. Il debutto nelle sale cinematografiche era programmato per la fine del 2022, mentre ora la nuova data di uscita è fissata al 7 aprile 2023 per il Nord America e il 28 aprile in Giappone.

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter del profilo ufficiale di Nintendo of America e firmato da Shigeru Miyamoto, il papà di Super Mario, che si scusa con i fan del baffuto idraulico per il rinvio, ma promette che l'attesa ne "varrà la pena".

"Qui è Miyamoto. Dopo aver consultato Chris-san (Chris Meledandri), il mio partner di Illumination per il film di Super Mario Bros., abbiamo deciso di spostare l'uscita mondiale nella primavera del 2023, il 28 aprile in Giappone e il 7 aprile in Nord America", recita il post pubblicato da Nintendo of America. "Le mie più sincere scuse, ma prometto che varrà la pena aspettare."

Anche Chris Meledandri, il CEO di Illumination, ha pubblicato un post per annunciare il rinvio del film di Super Mario Bros.:

"Miyamato-san e io abbiamo collaborato su tutti gli aspetti del film di Super Mario Bros. E, insieme ai nostri partner di Universal, abbiamo deciso di posticipare la data di uscita globale alla primavera del 2023, il 28 aprile in Giappone e il 7 aprile in Nord America. Siamo entusiasti di poter condividere questo incredibile film con voi", recita il post di Meledandri.

Il cast del film di Super Mario Bros., oltre a Chris Pratt come doppiatore di Mario, include Jack Black nei panni di Bowser, Anya Taylor Joy sarà la Principessa Peach, mentre Charlie Day darà voce a Luigi.