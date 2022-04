Genshin Impact: il cosplay di Yelan di Larissa Rochefort ha un marcia in più

Genshin Impact continua a riscuotere grande successo grazie al lavoro costante e ritmato di Hoyoverse nel rilasciare nuovi contenuti. Mancano ancora diverse settimane all'uscita dell'Update 2.7, ma Larissa Rochefort ha anticipato i tempi realizzando già da ora un cosplay di Yelan davvero ben riuscito.

Yelan è il prossimo personaggio giocabile 5 stelle di Genshin Impact, che debutterà con la versione 2.7 in arrivo a maggio assieme a Kuki Shinobu. Descritta come una donna misteriosa che lavora per gli affari interni di Liyue, Yelan combatte con l'arco e utilizza abilità speciali incentrate sull'elemento Hydro.

Yelan sta già riscuotendo consensi tra i giocatori di Genshin Impact e la cosa per forza di cose si riflette nel mondo dei cosplayer. In particolare il cosplay di Larissa Rochefort è davvero ben riuscito e fedele al materiale mostrato fin ora da Hoyoverse, con acconciatura e costume curati in ogni dettaglio. A riprova di ciò scorrendo nella galleria sottostante possiamo constatare quanto sia elaborato il vestito utilizzato dalla modella, in particolare per la quantità di particolari, tra guanti, ciondoli e bigiotteria varia.

Se siete alla ricerca di altri cosplay, vi raccomandiamo alcuni dei più recenti pubblicati sulle nostre pagine, tra cui quello di Makima da Chainsaw Man firmato Bloodraven, il cosplay di Asuna in versione Titania da Sword Art Online di Kau Toriumi, il cosplay della Guardia Imperiale da Star Wars di Meg Turney e il cosplay di Yor Forger da Spy x Family firmato nekoneko_jx.