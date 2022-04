Twitter è ora di proprietà di Elon Musk: ecco quanto ha pagato

Twitter ha accettato l'offerta di Elon Musk. Il magnate possiede ora il social network. Musk ha pagato 54.20 dollari per azione, per un totale di circa 44 miliardi di dollari.

"La libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante, e Twitter è lo spazio digitale dove si discutono questioni vitali per il futuro dell'umanità", ha detto Musk in una dichiarazione inclusa nel comunicato. "Voglio anche rendere Twitter migliore, migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, sconfiggendo i bot di spam e autenticando tutti gli umani".

Elon Musk

Il CEO di Twitter Parag Agrawal ha applaudito l'accordo nel comunicato. "Twitter ha uno scopo e una rilevanza, i quali hanno un impatto sul mondo intero", ha detto Agrawal. "Sono profondamente orgoglioso dei nostri team e ispirato dal loro lavoro, che non è mai stato così importante".

Non è chiaro quale impatto Musk avrà su Twitter. Quando ha rivelato l'acquisizione del 9,2% delle azioni di Twitter, ha proposto agli utenti di Twitter un sondaggio sulla creazione di un pulsante "modifica", che Twitter stava già sviluppando. In seguito ha suggerito di eliminare gli annunci da Twitter Blue, abbassare il prezzo dell'abbonamento e aggiungere Dogecoin come opzione di pagamento.