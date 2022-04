PS5: supporto al VRR arriva questa settimana, lista dei giochi supportati

Sony ha annunciato che il supporto al VRR su PS5 è in arrivo questa settimana di fine aprile 2022. Inoltre, ha indicato anche la lista dei giochi supportati.

Astro's Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Il supporto a VRR per i giochi PS5 qui sopra indicati sarà implementato nel corso delle prossime settimane. Ogni gioco dovrà ricevere una patch, non si tratterà di un upgrade automatico. Ovviamente la lista non è definita e in futuro altri giochi potrebbero ricevere il supporto.

Per poter usare la funzione VRR (frequenza di aggiornamento variabile) è necessario disporre di TV e monitor per PC compatibili con HDMI 2.1 VRR. Come spiegato da Sony tramite il Blog PlayStation italiano: "la frequenza di aggiornamento variabile sincronizza dinamicamente la velocità di aggiornamento del display con l'uscita grafica della console PS5. Ciò migliora le prestazioni visive dei giochi per PS5, riducendo al minimo o eliminando gli artefatti visivi, come ad esempio i problemi di frame pacing e lo screen tearing. L'azione di gioco in molti titoli per PS5 risulta più fluida grazie al rendering più omogeneo delle scene, alla grafica più nitida e alla riduzione del ritardo dell'input."

Il supporto alla VRR sarà implementato su PS5 tramite un aggiornamento del firmware. Dopo tale update, se il gioco supporta la VRR e lo schermo è compatibile, la VRR sarà attivata automatiche nel gioco. Sarà inoltre possibile disattivarla in "Schermo e video" nelle impostazioni di sistema.

Inoltre, è possibile attivare in modo forzato la VRR anche nei giochi PS5 che non la supportano nativamente: questo potrebbe portare ad alcuni miglioramenti, ma in alcuni casi potrebbe creare problemi. I giocatori dovranno "sperimentare" personalmente, anche perché l'effetto potrebbe cambiare a seconda del televisore in uso.

Parlando sempre di aggiornamenti, vi ricordiamo che i giocatori PC possono ora aggiornare il controller DualSense senza usare una PS5.