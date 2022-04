DualSense di PS5: i giocatori PC possono ora aggiornare il controller senza usare una PS5

Sony ha annunciato che da ora i giocatori PC possono aggiornare il proprio controller DualSense di PS5 senza dover usare una console. Da questo momento, è possibile scaricare l'update più recente del controller tramite Windows 11 e alcuni device Windows 10.

Precisamente, viene affermato che è necessario usare all'applicazione Windows "Aggiornamento firmware per il controller wireless DualSense", che potete trovare a questo indirizzo. Dopo di che, è necessario connettere con un cavo USB il controller di PS5 al vostro device Windows e seguire le istruzioni a schermo. L'aggiornamento è eseguibile con un solo controller alla volta.

DualSense di PS5 in tre colori

Per chiunque usi il controller sia su PS5 che su PC, si tratta di una novità poco rilevante, ma per chiunque giochi esclusivamente su computer e preferisca usare il controller DualSense di Sony, si tratta di un aggiornamento molto importante. Precedentemente, infatti, era impossibile aggiornare il controller senza usare una PS5.

Infine, Sony afferma: "Gli aggiornamenti al firmware per il tuo controller wireless DualSense usciranno periodicamente e saranno necessari per il corretto funzionamento del controller. Verrai avvertito di nuovi aggiornamenti al firmware quando aggiornerai il software di sistema della tua PS5 a una versione successiva o quando aprirai l'app [Aggiornamento firmware per il controller wireless DualSense]. SIE raccomanda vivamente di installare sempre l'ultimo aggiornamento disponibile il prima possibile dopo l'uscita. Se non provvederai, potrai incorrere in rischi di sicurezza e/o compromettere il funzionamento corretto del controller."