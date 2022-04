PlayStation: più giochi PS4 e PS5 in arrivo su PC, ecco l'elenco di un leak

Un leaker, tramite Reddit, ha detto la propria riguardo ai giochi PlayStation che sono in arrivo su PC. La fonte ha realizzato un elenco, indicando anche chi si sta occupando dei lavori di conversione.

Horizon Forbidden West: in arrivo, ci lavora direttamente Guerrilla Games

Uncharted: in lavorazione presso Iron Galaxy, ma non è chiaro se il leaker parla della già nota Uncharted Raccolta Eredità dei Ladri o se parla anche dei primi capitoli

Ratchet & Clank (2016) e Ratchet & Clank Rift Apart: entrambi in lavorazione presso Blind Squirrel Games e Jetpack Interactive, due team noti per i porting PC-Console

Gran Turismo 7: è Polyphony Digital stessa a occuparsene

Demon's Souls: la versione PC è in lavorazione presso Bluepoint

Ghost of Tsushima + DLC: il porting è in mano a Nixxes Software, già da un po' di tempo

God of War Ragnarok: sia Blind Squirrel che Jetpack Interactive (che si è occupato del porting del primo God of War su PC) lavoreranno a Ragnarok dopo aver completato i lavori sui rispettivi Ratchet & Clank

Inoltre, il leak afferma che dopo il completamento del porting di God of War Ragnarok, Sony inizierà a pubblicare le proprie esclusive PlayStation su PC più rapidamente. Tra la versione console e quella computer passeranno alcuni mesi, fino a un massimo di un anno.

God of War Ragnarok

Come sempre, vi ricordiamo che si tratta di un leak, non di informazioni ufficiali: l'autore è un leaker noto, ma questo non basta a considerare quanto detto come sicuro. La strategia di Sony legata al mondo PC è chiara da tempo, quindi è credibile che i nomi indicati qui sopra siano destinati ad arrivare, ma non è detto che i ritmi di lavoro e i team che se ne stanno occupando siano proprio quelli indicati dal leak.

Tra i nomi più attesi vi è God of War Ragnarok: la novità più recente a riguardo è il fatto che l'attore di Thor ha visitato Santa Monica Studios e ha sfidato la statua di Kratos.