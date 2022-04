God of War Ragnarok: l'attore di Thor visita Santa Monica Studios e sfida la statua di Kratos

Ryan Hurst, attore che interpreta il ruolo di Thor in God of War Ragnarok, ha da poco condiviso alcune fotografie scattate durante la sua visita a Santa Monica Studios - team di sviluppo che si sta occupando della nuova avventura di Kratos -. In questi scatti, possiamo vedere anche l'uomo che sfida la statua di Kratos, in bella mostra nello studio di sviluppo.

Thor sarà per certo uno degli avversari principali di God of War Ragnarok. Il personaggio, che potete vedere ritratto nell'immagine poco sotto, ha attirato alcune lamentele da parte di una fetta di pubblico. In realtà, come vi abbiamo spiegato anche nel nostro speciale, quella realizzata da Santa Monica Studios è un versione fedele alla mitologia norrena. Thor è un uomo corpulento, ben diverso dalle rappresentazioni di Marvel e Hollywood.

Thor di God of War Ragnarok

Vi ricordiamo infine che God of War Ragnarok è atteso per PS4 e PS5, nel corso del 2022. Non ci sono ancora dettagli su una data di uscita precisa. Alcuni rumor hanno puntato il dito verso un rimando al 2023, ma Sony rassicura sul fatto che il gioco sarà pubblicato quest'anno.