Patrick's Parabox, la recensione del puzzle game più geniale del momento

Creare un puzzle game non è affatto facile. Bisogna non solo avere un buona idea di partenza, ma è fondamentale riuscire a iterare quell'idea ancora e ancora, variandola, trovando una nuova sfaccettatura. Bisogna anche fare in modo che la difficoltà aumenti nel modo giusto, ad un ritmo che sia soddisfacente per i giocatori ma che al tempo stesso non imponga picchi di difficoltà improvvisi. Patrick's Parabox riesce a fare tutto questo.

Scatole e paradossi

Scatole dentro scatole, Patrick's Parabox è questo

L'idea di partenza è molto semplice. Noi siamo una scatola con gli occhi e possiamo muoversi nelle quattro direzioni fondamentali. Il nostro obiettivo è spostare una scatola colorata all'interno di uno spazio specifico e poi posizionarci in un luogo d'arrivo. A voler essere ingenerosi, potremmo affermare che Patrick's Parabox è solo questo e nulla di più.

Non sarebbe una spiegazione scorretta, ma chiaramente non renderebbe giustizia alla genialità del gioco di Patrick Traynor. In maniera molto chiara, il gioco è diviso in una serie di aree, ognuna delle quali introduce nuove idee che permettono di muovere le scatole in modo diverso.

Si parte, ad esempio, con scatole che sono esse stesse uno spazio all'interno del quale entrare e muoversi. Ci si ritrova ben presto a viaggiare dall'interno di una scatola all'altra, fermo restando che si deve trovare il punto giusto nel quale bloccarla per fare in modo che non si sposti. Gli spazi iniziano poi a essere dentro altri spazi, quindi un'uscita diventa un ingresso e viceversa. Sappiamo che detto a parole sembra non avere alcun senso, ma è questa la genialità di Patrick's Parabox: pur essendo un continuo paradosso fisico e logico, funziona in modo perfetto e la soluzione è sempre comprensibile.

Come detto in apertura, uno dei punti di forza di Patrick's Parabox è che, pur essendo uno dei puzzle game più impregnativi che giocavamo da tempo, non è mai ingiusto o poco chiaro. Ogni nuova area introduce alla nuova meccanica in modo semplice e propone primi enigmi molto semplici così da potersi subito esercitare con l'idea appena proposta, che sia una scatola che clona altre scatole o una che ripete ogni azione ma in versione specchiata. I primi livelli, di norma, si completano in pochi secondi e solo nei successivi ci si ritrova a dover veramente pensare come trovare la soluzione.

Non mancano poi tanti livelli opzionali di difficoltà seriamente superiore. Sono questi ultimi il vero piatto forte di Patrick's Parabox, in quanto offrono le idee migliori. In varie aree il numero di livelli opzionali è pari se non superiore a quello dei livelli obbligatori per l'avanzamento. Per questo motivo, pur vero che anche chi è meno esperto può arrivare alla fine del gioco, saranno soprattutto i giocatori che vogliono essere messi alla prova quelli che si divertiranno di più. Anche la longevità può facilmente raddoppiare se si vuole completare tutti i puzzle. Non mancano poi alcuni extra dallo stile completamente diverso (lo scoprirete), ai quali si sommano anche alcuni Obiettivi speciali che chiedono di creare dei paradossi nel paradosso (come estrarre una scatola da se stessa e raggiungere la fine dell'universo... non stiamo scherzando).