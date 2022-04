Siete fan dei videogiochi e apprezzate quando questi ultimi si fondono con il mondo musicale? Vorreste ascoltare più composizioni dedicate o affiliate all'universo videoludico, ma non avete tempo per mettervi a scavare nell'immenso catalogo di Spotify (e simili)? Niente paura! Siamo pronti ad accompagnarvi nella vostra ricerca di nuovo cibo per le orecchie. In questa guida a Spotify per videogiocatori incalliti (divisa in cinque profili ufficiali appartenenti ad altrettanti distributori videoludici e cinque artisti che, invece, realizzano cover o composizioni musicali inedite partendo da una base videoludica) ci immergeremo nel vasto e caotico "bazaar" musicale svedese per andare alla scoperta di (ci auguriamo) nuove voci e sonorità che possano accompagnarvi anche quando scegliete di uscire dalla vostra partita.

Al contrario di Square Enix, il profilo di Ubisoft Music svolge più il compito di "aggregatore", postando playlist di tutti i suoi franchise, con tanto di canzoni su licenza o non incluse nell'album della colonna sonora ufficiale. Assassin's Creed, Rainbow Six Siege e Far Cry sono il vostro pane quotidiano? Allora qui troverete di che saziarvi

Se siete appassionati frequentatori degli universi di Devil May Cry, Monster Hunter o Resident Evil, potreste prendere in considerazione di seguire la pagina ufficiale di Capcom Sound Team . Qui troverete gran parte delle colonne sonore più famose dei videogiochi da loro distribuiti, oltre che i link diretti per acquistare queste ultime in copia fisica.

Per chi pretende più delle singole proprietà intellettuali di un'azienda specifica, allora il profilo ufficiale PlayStation potrebbe fare al caso vostro. Oltre alle playlist delle esclusive Sony, sono presenti quelle dedicate a videogiochi di terze parti, ma anche a film, artisti e generi specifici. Insomma, sarà difficile non trovare qualcosa che possa coincidere con i vostri gusti musicali.

Se volete continuare a esplorare il mondo dei videogiochi insieme a noi anche su Spotify, vi ricordiamo che non solo potete trovare diverse playlist create appositamente per accompagnare le vostre partite ai videogiochi open world più famosi (tra i più recenti trovate Flight Simulator , Cyberpunk 2077 , Riders Republic ), ma anche il podcast de Il Cortocircuito , con un nuovo, scoppiettante episodio ogni venerdì.

Per chi ama rilassarsi, GameChops offre tutta una serie di colonne sonore rivisitate in chiave "chill", da Pokémon, a Zelda, fino ad Animal Crossing. Chi, invece, ha bisogno di un po' di carica in più non rimarrà deluso, dato che sono presenti anche moltissimi remix di brani provenienti dai videogiochi più svariati, tra cui Sonic e Super Smash Bros.

Se il retrogaming è più nelle vostre corde, allora potreste trovare interessante la proposta di The OneUps . Con sonorità jazz e funk, questa band ha rivisitato una buona parte del catalogo NES e Sega Mega Drive, ma non solo. Nove album all'attivo dovrebbero tenervi occupati per un bel po' di tempo.

I fan delle cover epiche saranno felici di fare la conoscenza di L'Orchestra Cinematique (nel caso in cui non l'abbiano già fatta). Focalizzato principalmente su prodotti di natura pop (che vanno dalle serie tv più di successo, ai film cult, fino, ovviamente, ai videogiochi), questo collettivo di artisti è capace di rendere qualsiasi brano pronto per essere inserito in uno spot al cardiopalma.

Nonostante la risicata discografia, non potevamo non dare spazio in questa guida a Theophany , un sound designer che ha rivisitato in chiave moderna la colonna sonora di Majora's Mask, l'apprezzatissimo capitolo della saga di The Legend of Zelda. L'arrangiamento dà nuova vita al commento musicale del gioco, catapultandolo nel ventunesimo secolo e facendo tornare la "voglia matta" di giocarlo. Nel caso faccia uscire qualche altro progetto come questo dal cilindro, non è una cattiva idea seguirlo almeno su Spotify.

Come orientarsi nell’immensa offerta di Spotify

Spotify: come orientarsi all'interno del servizio di streaming?

Se non siete ancora sazi di questo incontro tra videogiochi e musica o se magari le nostre proposte non incontrano il vostro gusto, il modo migliore per orientarsi all'interno di Spotify, piuttosto che cimentarsi in una ricerca mirata, è quello di partire da un artista o etichetta che apprezzate e scorrere la pagina fino a che non trovate gli artisti correlati. Se, invece, apprezzate particolarmente solo un brano, conviene andare a selezionare la radio creata in base alle caratteristiche di quest'ultimo, processo che tiene in considerazione l'artista e l'album di provenienza, ma anche il genere, le affinità con i vostri gusti musicali e ciò che utenti "simili" hanno ascoltato. Non è detto che troviate immediatamente proposte di vostro gradimento, ma con un po' di pazienza potreste scoprire un vero filone d'oro per le vostre orecchie.

Con questa guida a Spotify per giocatori incalliti abbiamo scalfito solo la superfice del vasto panorama musicale dedicato ai videogiochi che potete trovare sulla piattaforma. Ora sta a voi capire se tali proposte possono interessarvi o se, magari, partendo da queste, riuscite a trovare qualcosa di vostro gradimento. Inoltre, vi aspettiamo nei commenti per conoscere gli artisti e le pagine che voi seguite per rimanere avvinghiati un po' più a lungo al panorama videoludico oppure se, una volta salvato, non volete avere altro a che fare con i videogiochi.