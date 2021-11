Riders Republic: 15 brani per le vostre avventure tra i parchi nazionali americani

Ecco, quindi, 15 brani per le vostre avventure in Riders Republic .

Se siete stufi di cambiare in continuazione stazione radio in cerca dei pezzi che più vi aggradano, provate a dare una possibilità a questa playlist, già "testata sul campo" e, a nostro avviso, assolutamente in linea con le atmosfere ipercinetiche e decisamente folli del gioco.

Eccoci nuovamente a parlare di musica, videogiochi e del legame inscindibile che li lega. Ogni produzione videoludica ha le proprie sonorità specifiche, che possono piacere o meno, ma che comunque rimarranno sempre legate a quella particolare realtà. Esistono, tuttavia, determinati videogiochi che permettono di portare i propri gusti personali all'interno del mondo digitale, lasciando libertà espressiva al singolo giocatore. Stiamo parlando di tutti (o quasi) quei titoli dalla forte componente esplorativa, solitamente caratterizzati da ampi spazi perlustrabili in tutta serenità e alla velocità che uno ritiene più adeguata. Rientra perfettamente in queste caratteristiche Riders Republic, nuovo titolo arcade Ubisoft che porta il concetto di sport estremo a tutt'altro livello.

Come "suona" Riders Republic

Riders Republic: una playlist scanzonata e incalzante per un gioco frenetico e adrenalinico

Bastano pochi secondi per accorgersi dell'evidente leggerezza e superficialità (termine qui inteso non in senso dispregiativo) che permeano il mondo di gioco di Riders Republic. Tutto è volutamente eccessivo, dalla spiccata natura arcade, all'impossibile compressione del territorio statunitense in una sorta di parco giochi naturalistico. Il nuovo gioco di Ubisoft Annecy non ricerca certo il realismo (specie quando ci si scaraventa giù da un dirupo per atterrare con la bicicletta come se si fosse appena scesi dal marciapiede).

Quindi (e questo lo prova anche la scelta musicale diegetica scelta dal team), sonorità troppo cupe o epiche non sono certamente il giusto pane per gli affilati denti di Riders Republic. Piuttosto, la vorticosa e scapicollata atmosfera sembra chiamare a se un tipo di musica molto più leggera, ma comunque in grado di mordere.

Per la costruzione di questa playlist abbiamo cercato di selezionare musica aggressiva, capace di dare la carica in qualsiasi momento, che sia una discesa in sella alla bici o una caduta controllata con la tuta alare.

Ci siamo lasciati ispirare da vari ambienti e approcci al mondo degli sport estremi, dal rock alternativo all'electro-punk e Big beat, fino alle inevitabili commistioni tra generi, che portano probabilmente ai risultati più interessanti e peculiari.