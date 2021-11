Pokemon: Pikachu da 25.000 dollari, l'ornamento di cristallo celebra il 25° anniversario

The Pokémon Company ha collaborato con il produttore francese di cristalli pregiati Baccarat per realizzare una statua di Pikachu del valore di 25.000 dollari. Il "Fragment Pikachu" è stato realizzato per commemorare il 25° anniversario della saga e sarà limitato a 25 pezzi.

Progettata dall'artista giapponese Hiroshi Fujiwara, la statua è alta circa 30 centimetri e può essere ordinata dal negozio ufficiale Baccarat per $ 25.000, o acquistata presso i suoi negozi a Tokyo, Parigi, New York, Londra, Hong Kong e Singapore.

È stato condiviso anche un breve video creato da Baccarat, che potete vedere qui sotto.

"Celebra un quarto di secolo dei Pokémon con l'iconico savoir-faire di 257 anni fa", questa la descrizione di Baccarat. Fortunatamente, il produttore ha anche pensato a chi non desidera investire 25.000 dollari su una statua di Pikachu e ha realizzato anche versioni più piccole al modico prezzo di 440 dollari l'una (altezza: 14 centimetri). Inoltre, per 410 dollari è possibile acquistare anche delle Pokéball di cristallo "da usare come fermacarte o come elemento d'arredo"; sono ornate con dell'oro e misurano 6.8 cm in diametro. La Pokéball è già disponibile, il Pikachu da 440 dollari invece sarà disponibile dal 17 novembre. La vendita è gestita direttamente da Baccarat.

