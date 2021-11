Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri classificato in Australia, a breve la data di uscita?

Poche ore fa Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri è stato aggiunto al database dell'ente di classificazione dell'Australia, il che potrebbero suggerire un imminente annuncio della data di uscita e i dettagli delle remaster da parte di Sony.

Annunciata durante il PlayStation Showcase 2021, si tratta di una raccolta che include le versioni rimasterizzate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta per PS5 e PC. La versione console sarà disponibile nei primi mesi del 2022, mentre quella PC arriverà "poco dopo quella PS5", stando a quanto riportato su PlayStation Blog, ed è sviluppata da Iron Galaxy.

Al momento i dettagli sulle remaster sono praticamente nulli. È lecito aspettarsi la risoluzione 4K e i 60fps, così come eventualmente texture e illuminazione di qualità maggiore. Su PC forse vedremo l'implementazione del ray tracing e il supporto per AMD FSR e Nvidia DLSS e Reflex, come nel caso della versione PC di God of War.

La classificazione di Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri da parte di una rating board, in questo caso quella australiana, significa che forse qualcosa si sta smuovendo e che a breve Sony potrebbe annunciare la data di uscita (in fondo il gioco è atteso per i primi mesi del 2022) o i dettagli sull'opera di restauro dei due giochi Naughty Dog. Dunque rimaniamo in attesa di possibilità novità nei prossimi giorni.

Per ingannare l'attesa, nel frattempo potete guardare questo video che mette a confronto le versioni PS4 e le sequenze per PS5 mostrate finora di Uncharted 4 e L'Eredità Perduta.