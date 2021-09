Uncharted Legacy of Thieves Collection arriva prima su PS5: versione PC più avanti

Questa sera, durante il PlayStaton Showcase di Sony, la compagnia giapponese ha svelato che sarà pubblicata una versione collection remastered di Uncharted 4 e Uncharted: L'eredità perduta. I due titoli saranno raccolti in "Uncharted Legacy of Thieves Collection" che arriverà prima su PS5 e solo dopo su PC.

Tramite il PS Blog possiamo scoprire questo importante dettaglio. Uncharted Legacy of Thieves Collection sarà pubblicato a inizio 2022 su PS5. La versione PC, invece, arriverà in una data ancora da definire ed è sviluppata da Iron Galaxy. Per il momento, viene detto che sarà pubblicata "poco dopo la versione PS5": supponiamo che l'attesa non sarà lunga.

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Supponiamo che questa collection includerà una serie di miglioramenti grafici, come un aumento di risoluzione, di frame rate, una superiore qualità delle texture, così come degli effetti grafici e di luce. Per il momento, però, questi dettagli non sono stati indicati da Sony, quindi sono solo speculazioni. Uncharted Legacy of Thieves Collection sembra per certo un ottimo modo per giocare per la prima volta ai due più recenti titoli della saga, magari in attesa di un altro capitolo.

L'arrivo su PC è ovviamente la parte più significativa di questa offerta, visto che permetterà anche a giocatori non console di vivere le avventure di Nathan Drake e Chloe Frazer. Diteci, vi interessa questa nuova edizione? Potete vedere il trailer qui.