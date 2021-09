I Radiohead su PS5: un'esibizione digitale su Kid A e Amnesiac tra console e PC

Tra gli annunci più strani del PlayStation Showcase c'è stato sicuramente quello dell'esibizione digitale dei Radiohead su PS5, con Epic Games che ha collaborato con la celebre band per portare i dischi Kid A e Amnesiac sulla console in questione e su PC e Mac.

Il trailer è alquanto vago e non lascia intendere moltissimo di questa particolare iniziativa, ma sentiamo il cantante Thom Yorke affermare qualcosa mentre sullo schermo vengono inquadrate strane scenografie, per poi sentire l'avvio di Everything in Its Right Place, la prima canzone di Kid A.

Il trailer, per il resto, mostra varie scenografie particolari, tra astrattismo e ambientazioni realistiche, per questa esibizione digitale che punta a mostrare "un universo ribaltato tra digitale e analogico, creato a partire da artwork originali e registrato per ricordare i 21 anni di Kid A e Amenesiac di Radiohead", si legge nella descrizione ufficiale.

L'esibizione è a cura di namethemachine, uno studio specializzato nella creazione di prodotti multimediali digitali, che mischiano la musica con altri tipi di intrattenimento per creare ibridi molto particolari.

Il progetto in questione si chiama Kid A Mnesia, ovvero lo stesso titolo previsto per la riedizione degli album del 2000 e del 2001 in una nuova versione per l'anniversario, previsto arrivare il 5 novembre sul mercato. Probabilmente per la stessa data verrà anche pubblicata questa particolare iniziativa su PS5 e PC.