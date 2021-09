Uncharted: Legacy of Thieves Collection per PS5 e PC, trailer e periodo di lancio dal PlayStation Showcase

In occasione del PlayStation Showcase 2021, Naughty Dog e Sony hanno annunciato Uncharted: Legacy of Thieves Collection, raccolta che include i remaster di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, per PS5 e PC. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer, che svela il periodo di lancio della collection, prevista per i primi mesi del 2022.

Il filmato mostra un riuscito mix di sequenze al cardiopalma delle avventure di Nathan Drake e Chloe Frazer. Non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla raccolta, ma possiamo aspettarci 4K e 60fps sia su PS5 che su PC, con quest'ultima versione che potrebbe anche sfruttare il ray tracing. Per maggiori dettagli in merito, in ogni caso non ci resta che attendere.

In Uncharted 4: Fine di un Ladro, a diversi anni dalla sua ultima avventura, Nathan Drake è costretto a tornare in azione come cacciatore di tesori. Spinto da motivi personali, Drake dovrà far luce su un'antica cospirazione legata a un tesoro pirata. La sua più grande avventura metterà alla prova i suoi limiti fisici e la sua determinazione, dimostrando quanto è disposto a sacrificare per salvare le persone care.

In Uncharted: L'Eredità Perduta, per recuperare un leggendario manufatto dell'antica India e sottrarlo alle mire di uno speculatore di guerra senza scrupoli, Chloe Frazer è costretta a chiedere aiuto alla famosa mercenaria Nadine Ross. Sullo sfondo dei monti Ghati occidentali dell'India, Chloe e Nadine dovranno imparare a collaborare per rintracciare il manufatto e avere la meglio sull'agguerrita concorrenza prima che la regione sprofondi nel caos.

Come accennato in precedenza Uncharted: Legacy of Thieves Collection sarà disponibile nei primi mesi del 2022 su PS5 e anche su PC, segnando il debutto della celebre serie Naughty Dog su Steam ed Epic Games Store.

Durante il PlayStation Showcase è stato presentato anche Marvel's Spider-Man 2 con un trailer spettacolare che svela anche l'anno di uscita.