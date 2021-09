Tchia: annunciato con un trailer un gioco per PS5 ispirato alla Nuova Caledonia

Tchia è stato presentato con un trailer durante il PlayStation Showcase e si tratta di un'affascinante avventura dotata di una caratterizzazione molto particolare, tra il cartoonesco e il realistico, visto che si tratta di una rivisitazione del territorio della Nuova Caledonia.

Sviluppato dal team Awaceb, che ha base proprio in tale arcipelago, Tchia vuole raccontare un'avventura ispirata proprio ai territori tropicali e alle ambientazioni particolari di tale angolo di tale angolo di paradiso. Sembra essere una sorta di adventure in terza persona dall'impronta alquanto narrativa.

Non sembra essere proprio un action, quanto piuttosto un titolo dal ritmo alquanto rilassato, che spinge ad accordarsi allo stile di vita della Nuova Caledonia e ai ritmi della natura, fornendo ai giocatori un modo per staccare dalla quotidianità e immergersi in un'ambientazione del tutto diversa.

Essendo sviluppato da un team originario di tale zona, la questione è anche particolarmente sentita e profondamente connaturata con la ricostruzione dell'ambientazione e con la struttura del gioco. Si tratta, insomma, di proporre un videogioco particolare ma anche mostrare le bellezze della zona.

L'idea è molto particolare e il primo trailer, mostrato in occasione del PlayStation Showcase su PS5, appare decisamente interessante e affascinante, così come l'ambientazione che vuole mettere in scena sullo schermo. Non c'è ancora una data di uscita per Tchia, in attesa di ulteriori informazioni.