God of War Ragnarok "sarà il finale della saga norrena di Kratos", nuovi dettagli sul gioco

Dopo il PlayStation Showcase c'è stato spazio per parlare di alcuni giochi PS4 e PS5 presentati durante la serata, come God of War Ragnarok. Hulst, capo di PlayStation Studios, ha parlato brevemente del gioco e, inoltre, ha affermato che questo sarà "il finale della saga nordica di Kratos".

Pare quindi che God of War Ragnarok sarà la fine della saga nordica, ma questo ovviamente non vuol dire che Kratos non avrà spazio in futuri capitoli, in nuovi luoghi. Il team ha inoltre confermato che il director di questo gioco non è Cory Barlog (director del precedente titolo), ma Eric Williams, che ha lavorato alla saga sin dal primo capitolo. Non sono state date grandi motivazioni dietro il cambio, se non che è una cosa naturale per Santa Monica. Barlog afferma anche che per ora non può parlare di quello a cui sta lavorando.

Oltre l'immagine potrebbero esserci alcuni spoiler sul primo capitolo, quindi proseguite a vostro rischio!

God of War Ragnarok: Kratos e Atreus

Nel trailer di God of War Ragnarok, viene confermato da Williams, la voce narrante è quella di Thor, di cui possiamo vedere il martello nel filmato. Viene anche confermato che Odino avrà un proprio ruolo all'interno di questo nuovo gioco.

Il PS Blog ci spiega anche che potremo viaggiare verso nuovi territori, come Vanaheim, Svartalfheim, e Asgard, precedentemente bloccati. Inoltre, ci saranno nuove aree in luoghi già apparsi nel primo gioco.

Parlando di Atreus, il giovane è oramai un adolescente in God of War Ragnarok. Atreus è "disperatamente curioso", ci dice il PS Blog, vuole uscire dalla sicurezza del bosco per scoprire il ruolo di Loki - il nome datogli dalla madre -. Kratos, invece, vuole evitare che Atreus si faccia coinvolgere in una guerra sanguinosa, come ha fatto lui in passato.

Viene spiegato che Thor non sarà l'unico antagonista: ci sarà spazio anche per Freya, madre di Baldur e sposa di Odino, che vuole vendetta per la morte del figlio. La donna userà ogni arma per sconfiggere Kratos e Atreus. Non mancheranno poi nuovi nemici basati sulla mitologia norrena, che abbiamo brevemente visto nel trailer.