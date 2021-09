God of War: Ragnarok su PS5 svelato in uno spettacolare video al PlayStation Showcase

God of War: Ragnarok su PS5 si è infine mostrato con un video gameplay al PlayStation Showcase, che ha illustrato diverse sequenze di gioco per il nuovo action game in terza persona di Santa Monica, previsto arrivare su entrambe le console Sony.

Il nuovo trailer gameplay è composto da diverse sequenze di gameplay e alcune scene d'intermezzo, che mettono in scena vari scontri ed evidenziano la varietà di ambientazioni e situazioni in cui vengono a trovarsi i protagonisti.

Ancora una volta, Kratos si trova ad affrontare nuove minacce insieme al figlio Atreus, in un'avventura ancora più ricca di eventi, nemici e anche compagni di viaggio, come risulta evidente anche da questo nuovo trailer di presentazione.

Abbiamo avuto anche la conferma del nome del nuovo capitolo, ovvero proprio God of War: Ragnarok, come dimostrato durante il trailer, mentre manca ancora la data di uscita del gioco su PS5 e PS4, dopo che è stato rinviato al 2022 in via ufficiale.

Sappiamo che il gioco è in arrivo sia su PS4 che su PS5 come cross-gen, ma la versione mostrata nel trailer in questione è "catturata da PS5", dunque si tratta di un video riferito alla versione next gen dell'action game di Santa Monica, particolarmente atteso da tutti.

Di recente, era emerso che God of War Ragnarok potrebbe durare 40 ore, inoltre, come tutte le prossime esclusive Sony, offrirà un upgrade dalla versione PS4 a quella PS5 al costo di 10 euro.