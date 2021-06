God of War 2: Ragnarok e Gran Turismo 7 arrivano anche su PS4, saranno cross-gen

God of War 2: Ragnarok e Gran Turismo 7 non saranno esclusive PS5, bensì usciranno anche su PS4: lo ha dichiarato Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios.

Nel corso della stessa intervista in cui ha rivelato che God of War 2: Ragnarok è stato rinviato al 2022, Hulst ha parlato di come non sia possibile ignorare la base installata di PlayStation 4, che conta oltre 110 milioni di unità vendute. Da qui la decisione di realizzare entrambi i titoli come cross-gen.

"Dove ha senso sviluppare un gioco sia per PS4 che per PS5 - vedi Horizon Forbidden West, il prossimo God of War e Gran Turismo 7 - continueremo a farlo", ha spiegato il capo di PlayStation Studios.

"Dunque se anche i possessori di PlayStation 4 vorranno giocare con quei titoli, potranno farlo. Se invece preferiranno provare la versione PS5, sarà lì ad attenderli."

"Ciò detto, per noi è importante anche avere delle esclusive PlayStation 5, per questo abbiamo voluto investire nella realizzazione di progetti come Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart."