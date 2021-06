God of War 2: Ragnarok rinviato al 2022 ufficialmente, arriva su PS4 e PS5

God of War 2: Ragnarok è stato rinviato al 2022: la notizia è ufficiale, annunciata da Hermen Hulst durante un'intervista pubblicata sul PlayStation Blog. Il gioco dei Santa Monica Studios, oltretutto, arriverà anche su PS4 e non solo su PlayStation 5, come si pensava fino a oggi.

Insomma, non sappiamo ancora se il sequel si intitolerà God of War: Ragnarok o God of War 2, quel che è certo è che non potremo giocarlo prima del prossimo anno: una conferma che speravamo di non ricevere, francamente.

"Lo sviluppo del nuovo God of War è partito con un po' di ritardo, dunque abbiamo preso la decisione di rinviare il gioco al prossimo anno per essere sicuri che Santa Monica Studio possa consegnarci la straordinaria esperienza che tutti ci aspettiamo", ha spiegato Hulst. Che ha poi detto che sarà disponibile anche su PlayStation 4, con upgrade gratuito a PS5.

Con il rinvio di God of War 2 immaginiamo che Sony punterà forte su Horizon Forbidden West per chiudere al meglio il 2021, sebbene la nuova avventura di Aloy non abbia ancora una data di uscita ufficiale.

Il mese di giugno, con tutti i suoi eventi e le conferenze, sarà dunque fondamentale per conferire concretezza alla line-up PlayStation dei prossimi mesi, anche se la casa giapponese non parteciperà neppure questa volta all'E3.