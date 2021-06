Windows 10, Microsoft annuncia evento per rivelare il futuro del sistema operativo

Microsoft ha annunciato uno speciale evento dedicato a Windows 10, che si terrà il 24 giugno alle 17.00 e in cui verrà rivelato il futuro del sistema operativo.

Facendo seguito alle parole sulla prossima generazione di Windows, la casa di Redmond parlerà della propria visione di ciò che verrà, con il CEO Satya Nadella e il chief product officer Panos Panay in veste di presentatori.

Durante l'evento verranno certamente ufficializzate le novità in arrivo per Windows 10, come il nuovo Microsoft Store ma anche tutta una serie di feature non ancora rivelate.

Satya Nadella, CEO di Microsoft.

Si parla in particolare di sostanziali modifiche all'interfaccia, nonché di una serie di ottimizzazioni e accorgimenti che dovrebbero mettere gli sviluppatori in condizione di lavorare in maniera molto più semplice e redditizia sulla piattaforma Windows.

Sarà interessante capire se i nuovi contenuti verranno gestiti come semplici aggiornamenti o si parlerà di una vera e propria nuova edizione di Windows, cosa che però appare improbabile. O forse no? Scopriremo tutto il 24 giugno.