Samurai Warriors 5, il final trailer è pieno di azione spettacolare

Samurai Warriors 5 è protagonista oggi di un final trailer pieno di azione spettacolare, che ci dà appuntamento all'uscita del gioco su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, fissata al 27 luglio.

Fra brevi cutscene e sequenze di combattimento a base di devastanti combo e mosse speciali, il video ci introduce ai protagonisti e alle ambientazioni di Samurai Warriors 5, inclusi i quattro nuovi personaggi aggiunti per l'occasione.

Ambientato nel Giappone feudale, il gioco segue le vicende (opportunamente romanzate) di condottieri come Nobunaga Oda e Mitsuhide Adechi, impegnati in feroci battaglie per l'unificazione del paese.

Alle meccaniche tradizionali della serie Samurai Warriors si aggiungono in questo caso alcune novità per rendere il gameplay più vario e modalità extra in grado di aggiungere un pizzico di spessore all'esperienza.