Far Cry VR: Dive Into Insanity, un trailer per l'esperienza in realtà virtuale

Far Cry VR: Dive Into Insanity, l'interessante esperienza in realtà virtuale basata sui personaggi e le ambientazioni del terzo capitolo della serie Ubisoft, ha un trailer di lancio ufficiale che ne certifica la disponibilità in tutto il mondo.

In realtà, come sappiamo, l'attrazione ha fatto il proprio debutto in Italia lo scorso aprile, a Milano, presso la struttura Zero Latency VR: una vera e propria arena di gaming free roaming.

Come si vede nel video, Far Cry VR: Dive Into Insanity prende ampiamente spunto dalla campagna di Far Cry 3 e da figure iconiche come quella di Vaas, che ritroviamo già nei primi secondi.

Immersi fra gli affascinanti scorci tropicali delle Rook Islands, il nostro compito sarà quello di affrontare i pirati che controllano la zona utilizzando un ampio arsenale.