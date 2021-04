Samurai Warriors 5, trailer dei 4 nuovi personaggi di Omega Force

Mancano pochi mesi all'uscita di Samurai Warriors 5 e Omega Force sta progressivamente svelando tutte le novità del suo gioco. In queste ore, per esempio, lo sviluppatore ha pubblicato un nuovo trailer che presenta i 4 nuovi personaggi che ravviveranno il musou in sviluppo per PS4, Xbox One, Switch e PC.

Grazie a queste novità, il prossimo 27 luglio saranno ben 27 i personaggi disponibili. I personaggi di Samurai Warriors 5 annunciati oggi vedono quattro nuovi combattenti storici e un paio di variazioni a sorpresa sui due personaggi principali che guidano la trama generale del gioco. I quattro nuovi personaggi includono l'esperto di kusarigama e capo degli Iga Ninjas, Sandayū Momochi; Il maestro della spada ninja Hattori Hanzō; Magoichi Saika, un mercenario professionista senza alcun interesse per il concetto di bene e male; e il grande samurai Yasuke, che funge da servitore di Nobunaga.

Oltre ai quattro nuovi personaggi, Omega Force ha rivelato per la prima volta che le versioni per adulti di Nobunaga Oda "Il re demone" e il servitore della famiglia Oda, Mitsuhide Akechi, saranno giocabili comprese le abili tecniche di spada di Nobunaga e gli spaventosi attacchi combinati di Mitsuhide quando utilizza la sua arma da fuoco e la sua lama matchlock.

Qualche settimana fa Koei Tecmo ha svelato le Ultimate Skills di Samurai Warriors 5.

Cosa ne pensate di questo nuovo capitolo?