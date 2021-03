Samurai Warriors 5: Koei Tecmo svela le Ultimate Skills con nuove immagini

Koei Tecmo e Omega Force sono felici di annunciare gli ultimi aggiornamenti dell'arsenale di Samuai Warriors 5, introducendo le Ultimate Skills da poter utilizzare in battaglia. L'elettrizzante action game tattico 1 vs. 1,000 è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, PlayStation4 (giocabile su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità), Xbox One (giocabile su Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità) e PC Windows tramite Steam. Il lancio in tutta Europa è previsto per il 27 luglio 2021.

Samurai Warriors 5 si svolge nel periodo Sengoku, durante il quale un ordine sociale invertito si estende in tutto il Giappone. Mentre la guerra infuria, diverse figure influenti appaiono in tutto il paese e cercano di regnare in questi tempi turbolenti. Tra queste figure, il grande daimyō, Yoshimoto Imagawa, invia le sue truppe per scortare il daimyō minore della nazione vicina, l'ostaggio Ieyasu Tokugawa. Mentre tutti valutano la situazione, c'è una persona che osserva il susseguirsi di questi eventi in disparte...Nobunaga Oda. Samurai Warriors 5 ha inizio proprio mentre Nobunaga, insieme al suo amico d'infanzia Toshiie Maeda, compiono un'incursione contro l'esercito di Imagawa per salvare Ieyasu dai suoi rapitori.

In Samurai Warriors 5, questo raid e tutti gli altri potranno essere completati tramite la nuovissima capacità di scatenare le Ultimate Skill sui nemici. Le Ultimate Skills sono azioni incredibilmente potenti che possono essere utilizzate durante la battaglia. I giocatori potranno equipaggiare fino a quattro tipi di Ultimate Skills contemporaneamente in battaglia. Tra le diverse Ultimate Skill sono incluse: Avalanche, che ti consente di spingere la tua Great Spear nella terra per creare un'onda d'urto che stordisce i nemici vicini; Recuperation, dove puoi aumentare il tuo potere di attacco o difesa, o ricaricare il tuo Musou Gauge; Relentless Storm, dove lanci i nemici in aria, li riduci in poltiglia, poi li abbatti a terra con un colpo della tua grande lancia; e Pulse, un'Ultimate Skill adatta per le combo continue, che ti consente di collegare le abilità Ultimate Pulse e gli attacchi Musou.

Un combattimento di Samurai Warriors 5.

Inoltre, gli Hyper Attacks tornano sul campo di battaglia, consentendo ai personaggi di viaggiare per grandi distanze mentre assaltano i propri nemici. L'Hyper Attack funge da punto di partenza perfetto per qualsiasi battaglia perché ti consente di radunare i combattenti e può essere collegato a un attacco standard.

Oltre ai nuovi dettagli sulle battaglie, sono stati annunciati anche nove personaggi che si uniranno alla mischia. Queste personalità straordinarie includono Kanbei Kuroda, Shikanosuke Yamanaka, Sena, Hanbei Takenaka, Kazuuji Nakamura, Tadakatsu Honda, Toshiie Maeda, Oichi, e Nagamasa Azai. Tutti i modelli dei personaggi del gioco sono stati completamente ridisegnati e reimmaginati in un nuovo e vibrante stile per mostrare il periodo Sengoku in modo spettacolare e impressionante.