We Are Football: teaser trailer, data d'uscita e dettagli del rivale di Football Manager

THQ Nordic ha mostrato un trailer e svelato la data di uscita di We Are Football. Si tratta di un nuovo manageriale di calcio in arrivo su Steam il 10 giugno 2021 che si pone come rivale di Football Manager, l'assoluto dominatore della categoria. Il gioco è in sviluppo presso Winning Streak Games, il team alle dipendenze di Gerald Köhler.

Per la prima volta nella storia, un manageriale di calcio moderno offre una modalità dedicata al calcio femminile, completa di tutte le funzionalità e con meccaniche di gioco uniche. Per offrire un gameplay di grande qualità in tutte le modalità di gioco, We Are Football è stato sviluppato da veterani del settore, esperti di manageriali calcistici, come Gerald Köhler, Rolf Langenberg, e Dirk Winter.

Ogni decisione presa, piccola o grande, avrà conseguenze immediate. Dovrai pianificare con attenzione i tuoi impegni e rispettare le scadenze, ma per avere davvero successo dovrai lavorare a stretto contatto con lo staff del club.

We are Football si concentra sui reali compiti di gestione di un club. L'obiettivo del gioco è quello di avere successo sul lungo periodo e dunque rinforzare la squadra, far crescere lo staff, migliorare le infrastrutture, curare al meglio i rapporti con tifosi e tanto altro. In questo scenario, anche i calciatori all'interno del gioco sono individui con una determinata personalità che vivono la propria storia.

Una stagione può essere disputata in poche ore e dopo pochi minuti sarai subito al centro dell'azione. In modalità giocatore singolo in un pomeriggio potrai vivere addirittura diverse stagioni, mentre in modalità multigiocatore in compagnia di un altro utente ti basterà una serata per completare una stagione.