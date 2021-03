Pinball FX arriva su PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC con una modalità battle royale

La celebre serie di flipper di Zen Studios Pinball FX è pronta a fare il salto generazionale. Lo studio ungherese, infatti, ha annunciato che porterà l'evoluzione del suo gioco su PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC attraverso l'Epic Games Store. Non contenta ha anche svelato che una nuova modalità battle royale debutterà con il gioco.

Pinball FX sarà il progetto più ambizioso di Zen fino ad oggi. Lo studio, infatti, ha creato Pinball Royale, una nuova modalità d'azione multiplayer ispirata ai battle royale. Pinball FX includerà anche nuove modalità sfida, un sistema di clan, una grafica migliorata e altro ancora.

Tutto sarà rivisto da capo, come le leghe, i tornei e il gioco competitivo. Lo scopo è quello di riunire la community in modi innovativi, attraverso nuovi eventi dal vivo e contenuti stagionali. Inoltre, Zen introdurrà nuovi tavoli originali in collaborazione con IP nuove di zecca che verranno svelate all'avvicinarsi del lancio.

La serie Pinball FX è stata lanciata per la prima volta nel 2007 su Xbox LIVE Arcade ed è presto diventata il flipper digitale più venduto al mondo, anche grazie ad una vasta libreria di tavoli da flipper basati sui personaggi della Marvel, Star Wars, Jurassic Park, Ritorno al futuro, DOOM, Williams Bally, I Griffin e altro ancora.

Con la nuova generazione di Pinball FX spera di bissare il successo ottenuto finora. Per mostrare le potenzialità del nuovo gioco, lo studio ungherese ha pubblicato in traile con alcuni dei trick che sarà possibile fare nella nuova versione di Pinball FX.