Steam Next Fest è il nuovo nome dello Steam Game Festival, ecco date e dettagli

Steam Next Fest è l'evento speciale organizzato da Valve che si svolgerà in concomitanza con l'E3 2021. Le date ufficiali sono infatti dal 16 al 22 giugno.

Si tratta del nuovo nome dello Steam Game Festival, pubblicizzato come una sei giorni piena di livestream e con centinaia di demo disponibili per gli utenti.

"Abbiamo rinominato l'evento Festival dei giochi di Steam per comunicare in modo più diretto e chiaro l'idea che c'è dietro: Next Fest di Steam è una celebrazione di diversi giorni dei giochi in arrivo", si legge sul sito ufficiale.

"Esplora e gioca a centinaia di demo di giochi, guarda le trasmissioni in diretta degli sviluppatori e chatta con i team sui loro giochi in via di sviluppo, presto disponibili su Steam."