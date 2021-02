Steam Game Festival ritorna: ecco le date del prossimo evento di Valve

Dopo il successo del recente Steam Game Festival, Valve ha annunciato che un nuovo evento identico sarà tenuto fra non troppo tempo. Precisamente, a partire dal 16 giugno, fino al 22 giugno (inizio e fine sempre alle 19:00), avremo modo di provare nuovamente molteplici demo di giochi su Steam. Ci sarà ancora una volta spazio per parlare con gli sviluppatori, seguire live stream e scoprire nuove informazioni riguardo ai giochi di Steam in arrivo.

Per gli sviluppatori, Steam Game Festival è un'opportunità "per ottenere un feedback dai giocatori e costruirsi un'audience per il futuro lancio su Steam." Questo nuovo evento includerà demo di giochi in uscita nella seconda metà del 2021 e non ci saranno demo già proposto con il precedente Steam Game Festival.

Alcuni giochi saranno ovviamente messi in primo piano: Valve controllerà "ogni pagina del Negozio, inclusi gli screenshot, i trailer e le descrizioni" per decidere quali giochi saranno messi in evidenza durante il venturo Steam Game Festival. Per quanto riguarda i giochi in accesso anticipato, solo quelli che ancora non hanno rilasciato una build giocabile saranno inclusi nell'evento.

Steam Game Festival è anche un ottimo modo per i giocatori per scoprire quali sono i migliori videogame in arrivo e poterli provare con mano ben prima dell'uscita. Oramai, soprattutto in ambito indie, i prodotti in uscita sono molteplici su PC e seguire ogni release è veramente complesso. Questo tipo di evento è un servizio molto importante per la community.

Al precedente Steam Game Festival abbiamo avuto modo di provare molteplici giochi: un esempio è Genesis Noir.