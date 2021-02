Overwatch 2: beta aperta o chiusa? Blizzard dice cosa ne pensa

Overwatch 2 è un progetto a lungo termine. I fan non vedono l'ora di poter mettere le mani sul gioco, ma prima dell'uscita ci vorrà ancora parecchio tempo. Anche gli update di lavorazione saranno scarsi, quindi i fan dovrebbero limitare le proprie aspettative. Sarà però possibile provarlo in formato Beta? E se sì, sarà una beta chiusa o una aperta?

Jeff Kaplan, director di Overwatch 2, ha rilasciato un'intervista con IGN e ha affermato che, per quanto Blizzard non possa promettere di rilasciare update frequenti, sarà un po' più regolare andando avanti. Ci potrebbero anche essere "cose interessanti" di cui potrà parlare a marzo o aprile. Per il momento, però, Blizzard non si sente in grado di decidere se ci sarà una beta e se sarà aperta o chiusa.

Kaplan ha comunque affermato che, per come stanno le cose oggigiorno, sembra impossibile immaginare che non vi sarà una beta di Overwatch 2 a un certo punto, ma per il momento non vuole prendere alcun impegno a riguardo.

Per il momento, quindi, la parola d'ordine di Overwatch 2 è non fare promesse. Certamente è un buon modo per non aumentare inutilmente le aspettative dei fan, ma di certo ai giocatori non farà piacere sapere che vi è ancora molta incertezza. Sappiamo però che Roma e New York ispireranno 2 nuove mappe, ecco il video dalla BlizzCon 2021

