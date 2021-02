Overwatch 2: Roma e New York ispireranno 2 nuove mappe, video dalla BlizzCon 2021

Nonostante non sia stato presentato in pompa magna durante la cerimonia di apertura della BlizzCon 2021, Blizzard ha voluto parlare di Overwatch 2 durante gli interventi successivi. Sfortunatamente lo studio non ha voluto mostrare molto del gioco o sbilanciarsi sul suo periodo di uscita, ma i fan hanno potuto consolarsi con diverse informazioni sul nuovo capitolo di questo shooter a squadre. Per esempio gli sviluppatori hanno detto che 2 nuove mappe di Overwatch 2 saranno ispirate agli edifici e le atmosfere di Roma e New York.

Le due metropoli, ovviamente, non saranno riprodotte in maniera fedele nel gioco, ma mostreranno alcuni degli edifici e dei paesaggi più riconoscibili delle due città. Poi il resto sarà rielaborato sia per adattarsi allo stile grafico che alle esigenze di gameplay del gioco.

Il video, presentato da Jeff Kaplan con l'intervento di un manipolo di altri sviluppatori di Blizzard, ha mostrato qualche immagine di queste mappe. Nonostante non si sia potuto vedere Overwatch 2 in azione, queste immagini sono bastate per respirare le atmosfere del gioco, dato che si combatterà ai piedi del Colosseo, o tra le strade della Grande Mela. Con vista sull'Empire State Building.

In attesa di informazioni più corpose sul gioco, oltre che della possibilità di vederlo in azione, perchè non date un'occhiata al nuovo look di Reaper, McCree, Pharah e Widowmaker?

Overwatch 2 non arriverà prima del 2021.