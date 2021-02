PlayStation Store, giochi PS4 a meno di 4 euro con le offerte dei Doppi Sconti

Su PlayStation Store sono iniziati da alcuni giorni i Doppi Sconti, e fra le tante offerte disponibili ce ne sono alcune che consentono addirittura di acquistare giochi PS4 a meno di 4 euro.

Come riportato, i Doppi Sconti su PlayStation Store vantano anche stavolta un'ampia selezione di titoli che gli abbonati a PlayStation Plus possono portarsi a casa approfittando di una riduzione extra.

Nella lista spiccano i vari Marvel's Avengers a 34,99 euro anziché 69,99, la Year One Edition di DIRT 5 a 44,99 euro anziché 69,99 e la Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2 a 33,99 euro anziché 99,99, ma cercando fra i prodotti meno costosi vengono fuori alcune occasioni piuttosto interessanti.

È il caso di Onrush, lo spettacolare racer arcade sviluppato da Codemasters, disponibile con i Doppi Sconti a soli 2,39 euro; oppure di Sine Mora EX, il coinvolgente shoot 'em up targato Digital Reality e Grasshopper Manufacture, che viene via a 3,99 euro.

A meno di 4 euro troviamo inoltre due affascinanti avventure grafiche: da una parte il classico e indimenticabile Another World - 20th Anniversary Edition, disponibile a soli 2,39 euro; dall'altra l'indie 2064: Read Only Memories, che può essere vostro per 3,29 euro.