Diablo Immortal: nuova fase di test e endgame epico promessi alla BlizzCon 2021

Nonostante non abbia trovato molto spazio durante l'apertura, schiacciato tra Diablo 4 e Diablo 2 Resurrected, alla BlizzCon 2021 Blizzard ha parlato anche di Diablo Immortal, la versione per dispositivi mobile del sua GdR action. In un lungo videodiario pubblicato al termine della cerimonia d'apertura, il team di sviluppo ha detto che i lavori stanno procedendo e ha promesso che sarà programmata nuova fase di test e che l'endgame del gioco sarà epico.

Nonostante tutti fossero in attesa dell'annuncio della data di uscita, soprattutto dopo gli ottimi feedback ricevuti dopo il provato dopo le prime ore di gioco di Diablo Immortal, evidentemente Blizzard non si ritiene ancora pronta a pubblicare un gioco all'altezza delle sue e delle nostre aspettative. Per questo motivo presto sarà programmata una nuova fase di test per oliare al meglio le meccaniche di gioco, sperimentare una nuova classe e ascoltare il feedback dei giocatori.

A questo indirizzo potrete registrarvi per a nuova fase di test di Diablo Immortals.

Ma non solo, la compagnia promette un endgame epico. Si potrà salire fino al livello 60 in modo da poter raccogliere maggiori punti con i quali sviluppare il proprio personaggio. Bisognerà stare attenti a come farlo, dato che possono essere riscattati una volta sola e dovremo quindi decidere di volta in volta su quale personaggio investire le nostre risorse.

Non sappiamo ancora quando Diablo Immortal, un'esperienza pensata per unire le storie di Diablo II e Diablo 3, uscirà su dispositivi iOS e Android.