Yakuza Remastered Collection: la nuova patch riduce l'utilizzo delle CPU del 30%

Il 19 febbraio 2021 SEGA ha pubblicato su PC una nuova patch di Yakuza Remastered Collection volta ad ottimizzare le prestazione dei giochi su Personal Computer. In altre parole, adesso la Yakuza Remastered Collection sarà in grado di allocare meglio le risorse tra GPU e CPU, alleggerendo in questo modo l'utilizzo delle CPU del 30%.

Oltre a questo, l'aggiornamento va a sistemare diversi problemi emersi in queste settimane, come crash improvvisi dopo che un combattimento termina con una mossa Heat o sistema il minigame della pesca.

