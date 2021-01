The Yakuza Remastered Collection, la recensione: tre capitoli, gratis su Game Pass

L'attesa è stata lunga, ma ormai ci siamo: The Yakuza Remastered Collection è disponibile su PC e Xbox One , acquistabile al prezzo di 39,99 euro oppure scaricabile senza costi aggiuntivi dagli utenti abbonati a Xbox Game Pass .

Anche sul fronte degli scenari non c'è molto da dire: la struttura di Kamurocho la conosciamo bene, ma in Yakuza 3 le strade del quartiere fittizio sono troppo vuote e prive di vita, con i passanti che compaiono all'improvviso con un fastidioso effetto pop-up. L'ambientazione supplementare di Okinawa purtroppo non migliora le cose, essendo di dimensioni abbastanza ridotte.

Tutta la parte iniziale della campagna è infatti costellata da banali quest in cui bisogna interagire praticamente con tutti i personaggi disponibili, dopo averli individuati all'interno dello scenario, al fine di sbloccare una determinata situazione. Purtroppo i combattimenti in questo caso ravvivano il gameplay solo relativamente, visto che il gioco sente tutto il peso dei suoi anni: è uscito originariamente nel 2009.

Tornato all'orfanotrofio di Okinawa, Kazuma Kiryu conduce una vita tranquilla insieme ai suoi ragazzi, finché non scopre che il terreno su cui sorge la struttura è finito al centro di una disputa fra politici e imprenditori. È questo l'incipit narrativo di Yakuza 3 , che sul fronte della trama naturalmente non delude, a costo però di sopportare ritmi e soluzioni strutturali decisamente datati.

Le novità non si riducono tuttavia al cast, bensì abbracciano il gioco nella sua interezza, che abbandona le limitazioni tecniche e strutturali del precedente capitolo per introdurre ritmi molto più incalzanti e un sistema di combattimento solido, reso vario grazie ai diversi personaggi e alle diverse mosse sbloccabili tramite i tradizionali upgrade.

Un episodio fondamentale per il franchise SEGA, Yakuza 4 è stato il primo a introdurre nuovi protagonisti giocabili oltre a Kazuma Kiryu, tre per la precisione: Shun Akiyama , che vediamo nelle prime fasi della campagna e che dirige una misteriosa agenzia finanziaria, prestando ingenti somme di denaro ma solo alle persone che ritiene meritevoli; Taiga Saejima , il leggendario killer amico di Goro Majima, finito in carcere dopo aver ucciso i membri di una famiglia rivale; e Masayoshi Tanimura , un giovane poliziotto ligio al dovere.

Nonostante alcuni elementi che apparivano piuttosto datati già al lancio, in particolare le sezioni in auto sulla tangenziale e determinate animazioni, ci troviamo di fronte a un capitolo straordinariamente corposo, pieno di atmosfera e di location inedite, che grazie alla rimasterizzazione sono in grado di regalare momenti e scorci molto suggestivi.

Come in Yakuza 4, anche qui i personaggi giocabili sono diversi: oltre a Kazuma Kiryu potremo controllare Shun Akiyama, Taiga Saejima, la new entry Tetsuo Shinada e la giovane Haruka Sawamura , che in questo gioco vedremo impegnarsi per diventare una idol di successo, alle prese con una grande quantità di minigame basati su musica e coreografie, ma anche con i risvolti più inquietanti del mondo dello spettacolo nipponico.

Arrivato in occidente ben tre anni dopo rispetto alla pubblicazione giapponese, Yakuza 5 ha rappresentato per molti versi il primo passo per il rilancio del franchise negli USA e in Europa. È stato anche l'ultimo capitolo uscito su PS3, e a pensarci oggi è incredibile il livello di cura per i dettagli e la quantità di contenuti che il Ryu Ga Gotoku Studio è riuscito a inserire nel progetto.

Realizzazione tecnica, Xbox One VS PC

Come scritto in apertura, The Yakuza Remastered Collection, nella sua interezza o nei singoli episodi che la compongono, può essere scaricata senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass, sia su Xbox One che su PC. Sulla console Microsoft tutti e tre i giochi girano a 60 fps, anche se non è chiaro quale risoluzione sia stata utilizzata (può darsi che per Yakuza 5 si sia sceso a compromessi).

C'è qualche piccola incertezza e il pop-up in Yakuza 3 e Yakuza 4 risulta piuttosto evidente, ma i caricamenti sono veloci e, in generale, la conversione appare ben realizzata. Ovviamente, però, su PC è tutta un'altra cosa: le regolazioni grafiche non sono moltissime (nel caso del quinto capitolo è anche presente un'opzione per la risoluzione dinamica), ma con una RTX 3070 non abbiamo ovviamente avuto problemi a far girare tutto a 4K e 60 fps stabilissimi con il preset Ultra.