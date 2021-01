PC, febbraio 2021: i giochi migliori del mese

Mese molto interessante, questo febbraio per gli utenti PC: fanno il proprio debutto titoli come Nioh 2, Persona 5 Strikers, Little Nightmares 2 e Super Seducer 3.

Quali sono i giochi migliori in arrivo a febbraio 2021 su PC? Il mese che ci apprestiamo a vivere è ricco di uscite interessanti, a partire da Nioh 2: si tratta del secondo episodio per la coinvolgente serie soulslike sviluppata da Team Ninja, anche stavolta ambientato in un Giappone feudale pieno di mostri e spiriti maligni. Esordiscono tuttavia anche diversi altri titoli: dallo spin-off action in stile musou Persona 5 Strikers all'inquietante avventura a base puzzle Little Nightmares 2, per arrivare infine all'ultima edizione dell'ormai celebre simulatore di appuntamenti Super Seducer 3. Pronti a far strage di cuori?

Nioh 2 In uscita il 5 febbraio Secondo episodio della serie soulslike sviluppata da Team Ninja, Nioh 2 fa il proprio debutto a febbraio anche su PC. Il protagonista del gioco non è però il samurai occidentale William Adams, bensì un nuovo personaggio che potremo creare utilizzando un editor e che si trova a dover difendere il proprio signore dall'avanzata delle forze del male. A caratterizzare in maniera forte l'esperienza, oltre al solito grado di difficoltà hardcore, troviamo una serie di importanti novità, su tutte la capacità del nostro guerriero di trasformarsi in Yokai, assumendo diverse forme demoniache, ognuna con le proprie peculiarità, per poter sconfiggere gli avversari più forti.

Little Nightmares 2 In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One l'11 febbraio Little Nightmares 2 ci catapulta nuovamente nel mondo da incubo creato da Tarsier Studios, raccontandoci stavolta la storia di un personaggio inedito, Mono: un ragazzino rimasto intrappolato in una sorta di dimensione distorta, ma che verrà aiutato da Six, la protagonista del primo capitolo, a trovare una via d'uscita. Caratterizzato da una grande atmosfera e da un design affascinante per gli scenari e le creature, il gioco tiene sempre alta la tensione evitando di fornirci delle certezze. Mentre esploriamo le ambientazioni saremo dunque accompagnati da un costante senso di incertezza, consapevoli che in qualsiasi momento da dietro l'angolo potrebbe spuntare una nuova insidia.

Super Seducer 3 In uscita il 13 febbraio Il dating coach Richard La Ruina torna all'attacco con Super Seducer 3, terzo e ultimo episodio dell'ormai celebre serie simulativa che punta a insegnarci le migliori tecniche e i trucchi per avere successo con le donne. Basandosi sul suo manuale, Law of Attraction, lo scaltro Richard riuscirà a trasformarci in provetti seduttori? Portando sullo schermo svariate situazioni differenti, dalla palestra al supermercato, dai messaggini alle vere e proprie lezioni di sesso, il gioco ci metterà a disposizione un gran numero di opzioni e di possibili esiti per le nostre scelte. L'obiettivo è imparare qualcosa di nuovo, ma anche divertirsi durante il percorso.

Persona 5 Strikers In uscita il 23 febbraio Ambientato dopo gli eventi dello straordinario RPG di Atlus, Persona 5 Strikers trasforma l'esperienza originale in un frenetico action game in stile musou in cui, alla guida dei Phantom Thieves, avremo il compito di affrontare orde di nemici e corruzione all'interno di una realtà distorta e alternativa creata dalla misteriosa Alice. Il gameplay del gioco prende tuttavia le distanze dai vari spin-off di Dynasty Warriors, introducendo curiose meccaniche stealth che consentono di risolvere i duelli in maniera più rapida, e che si pongono come un'interessante alternativa agli scontri frontali tipici del genere, che possono diventare rapidamente caotici e complicati.