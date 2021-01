Xbox Series X|S e Xbox One, febbraio 2021: i giochi migliori del mese

Fra The Medium, The Yakuza Remastered Collection, Hitman 3 e Scott Pilgrim Vs. The World, gennaio è stato senz'altro un gran bel mese per i possessori di Xbox Series X|S e Xbox One, che tuttavia a febbraio 2021 devono accontentarsi solo di un paio di titoli rilevanti.

Assisteremo infatti al debutto della versione next-gen di Control, l'action shooter di Remedy Entertainment che aumenta risoluzione e stabilizza il frame rate, aggiungendo al mix anche il ray tracing per una grafica ancora più spettacolare, e a quello di Little Nightmares 2. Pronti per una nuova avventura nell'oscurità?