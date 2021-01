Epic Games è più famosa di Nintendo: ecco un'analisi nazione per nazione

Chi è più famosa? Epic Games o Nintendo? La risposta, secondo le ricerche di Businessfinancing, è Epic Games. Il creatore di Fortnite domina infatti le ricerche mondiali con un totale di 4,716,375. Nintendo arriva invece 3,120,010 ricerche. In totale, Epic Games è in prima posizione in 141 nazioni (Italia compresa), mentre la compagnia di Kyoto è prima in sole 24 nazioni.

Come potete vedere voi stessi dall'immagine in calce, che propone un'analisi nazione per nazione, il brand videoludico più cercato è chiaramente Epic Games. La compagnia di Fortnite infatti domina in tutto il Sud America, nel Centro America, in buona parte dell'Africa, dell'Europa, in Russia, Medio Oriente, sud-est Asiatico e in molte altre nazioni.

Nintendo può contare comunque su alcuni successi: Stati Uniti d'America e Canada, due grandi mercati, sono dalla sua parte, così come il Regno Unito, l'Irlanda, la Germania, la Cina, l'Australia e, ovviamente, il Giappone. Sarebbe stato un grande smacco per la grande N perdere lo scontro con Epic Games anche in casa.

Interessante poi che in Antartide, nella Repubblica Centrafricana, in Eritrea e nelle Isole Marshall a dominare sia Atari che, nel complesso, ottiene la quarta posizione dei brand più popolari al mondo, battendo anche Activision che si deve accontentare del quinto posto. A quanto pare lo strapotere di Call of Duty non è stato sufficiente.

Nel centro dell'Africa domina invece Gameloft che ottiene un impressionante terzo posto mondiale. Gameloft è un produttore di giochi mobile (Asphalt, Sonic Runners Adventure, Paddington Run...) con sede in Francia. È comprensibile che la sua produzione di free to play domini in regioni più povere. Possiamo poi notare che in Thailandia e Sud Corea domina Ubisoft, la quale rimane comunque fuori dalla Top 5.

Anche se non è la più cercata, Nintendo Switch vanta 18 milioni di unità in Giappone, PS5 e Xbox Series X|S arrancano invece.