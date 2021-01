Star Wars KotOR: entrambi i giochi sono in arrivo su console, insider è certo

Il primo e il secondo capitolo di Star Wars KotOR (ovvero "Knights of the Old Republic") arriveranno su console durante il 2021. Questo è quanto ha rivelato un noto insider, Jason Maison, tramite Twitter. Parliamo dello stesso insider che ha svelato correttamente Project Maverick (annunciato poi come Star Wars Squadrons).

Secondo quanto rivelato, entrambi i Star Wars KotOR arriveranno sulle console attualmente disponibili sul mercato. Si tratterebbe di un porting con aumento di risoluzione e nulla più. Non aspettatevi quindi nuovi contenuti o una veste grafica completamente rifatta. In sostanza, sarebbe lo stesso trattamento riservato a Star Wars Episode 1 Racer e Jedi Knight.

Inoltre, l'insider afferma che questo nuovo rilascio dei due Star Wars KotOR è separato dal remake di cui si è discusso. Sono quindi due operazioni commerciali a sé stanti: una non nega l'altra. Purtroppo non vi sono dettagli aggiuntivi: non sappiamo quale possa essere la data di rilascio né le effettive piattaforme, ma è credibile che arrivino su Switch, PS4, Xbox One e che siano eseguibili tramite retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S.

Gli originali Star Wars KotOR I e Star Wars KotOR II sono stati rilasciati nel 2003 e 2004 prima su Xbox e poi su PC. Sono inoltre disponibili anche su mobile. Raccontano un periodo unico delle Vecchia Repubblica, 4.000 anni prima degli avvenimenti di Episodio 1.

Sempre in tema, vi segnaliamo che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker includerà 800 personaggi, 300 giocabili.