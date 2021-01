Silent Hill annunciato con un trailer, ma è solo un DLC

Lo sviluppatore ed editore Glowstick Entertainment ha annunciato tramite trailer "Silent Hill", un nuovo capitolo scaricabile (in pratica un DLC) per il suo gioco multigiocatore Dark Decemption: Monsters & Mortals. Arriverà a febbraio 2021. Ovviamente, si tratta di una collaborazione ufficiale con l'IP di Konami. Non è il nuovo capitolo che tutti aspettano, ma per alcuni potrebbe essere abbastanza.

Vi ricordiamo che Dark Deception Monsters & Mortals è stato rilasciato su PC (via Steam) a novembre 2020. Si tratta di un party game horror. Il suo primo DLC è stato rilasciato a dicembre 2020: si è trattato di una collaborazione con Monstrum, altro gioco horror. Ora, come potete anche vedere dal trailer, è il momento di una nuova collaborazione: Silent Hill.

Come detto, i fan vorrebbero vedere un nuovo gioco e per lungo tempo si è rumoreggiato che un altro capitolo di Silent Hill fosse in lavorazione presso Sony PlayStation, in collaborazione con Konami. La compagnia giapponese è chiaramente sempre meno interessata nel mondo dei videogiochi e molte delle sue IP stanno prendendo polvere.

Possiamo però ritenere questa collaborazione come un primo segnale dell'interesse di Konami in un nuovo capitolo? Forse la compagnia sta cominciando a rientrare nel mercato videoludico? Oppure semplicemente sta battendo cassa con operazioni a basso rischio come questa? Per ora è impossibile dirlo. Silent Hill è e rimarrà sempre nei cuori dei fan, questa è l'unica certezza.

Sempre in casa Konami, Metal Gear Solid Remake esiste ed è esclusiva PS5 secondo un leaker che ha più volte parlato anche di Silent Hill.