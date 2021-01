Nintendo Switch: 18 milioni di unità in Giappone, PS5 e Xbox Series X|S arrancano

Nintendo Switch ha totalizzato vendite per 18 milioni di unità in Giappone, il tutto mentre le nuove console arrancano: PS5 e Xbox Series X|S devono accontentarsi rispettivamente di circa 300.000 e 31.000 pezzi venduti.

Prima anche nella classifica software, con Momotaro Dentetsu che sta letteralmente dominando la top 10, sempre più vicino ai due milioni di copie vendute, la console ibrida è ormai un punto fermo per gli utenti nipponici, che sembrano non volere altro.

Complici le scorte limitate, che hanno costretto i rivenditori a ricorrere addirittura a soluzioni discutibili contro i bagarini, le nuove console non hanno insomma fatto breccia in patria, in attesa di tempi migliori e di una situazione finalmente stabilizzata.

Classifica software giapponese, settimana dal 18 al 24 gennaio 2021